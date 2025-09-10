Cae en Monterrey banda con tarjetas bancarias robadas en Saltillo

Los cuatro hombres detenidos en Monterrey residen en Guadalajara y venían de cometer un asalto a una mujer afuera de un banco en Saltillo

Al portar más de 30 tarjetas bancarias, cuatro jóvenes fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, a bordo de un vehículo que participó el viernes en un hecho delictivo en Saltillo, Coahuila.

La detención se realizó la tarde de este lunes en el cruce de las avenidas Madero y Félix U. Gómez, tras ser detectado el automóvil a través del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad del C4.

Los sospechosos circulaban a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta, en color gris, con placas DPN 597H, del estado de Chiapas.

Dicho automóvil tiene reporte de haber participado en el robo con violencia de tarjetas bancarias a una persona en la capital de Coahuila.

Los detenidos fueron identificados como Oscar Fernando C., de 28 años; Rodrigo G., de 24 años; Juan Carlos L., de 24 años y Alexis Misael H., de 28 años, quienes residen en Guadalajara, Jalisco.

Los sospechosos viajaban en el vehículo a exceso de velocidad por la Avenida Madero cuando fueron reportados por el sistema de monitoreo y se les dio alcance en la avenida Félix U. Gómez.

Los oficiales les marcaron el alto, y al revisar su situación legal, se confirmó que tienen reporte de robar las tarjetas bancarias a una mujer cuando se encontraba en un banco de Saltillo.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas de los presuntos.

La detención de los cuatro hombres se dio tras una coordinación con las autoridades del estado de Coahuila.

Los cuatro hombres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.