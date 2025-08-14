Cae en Juárez grupo investigado por delitos con armas y droga

Las personas arrestadas son investigadas por su presunta vinculación con un grupo delictivo identificado como generador de violencia en la región

Seis personas investigadas por diferentes delitos fueron detenidas en la colonia Arboledas de San Roque, en el municipio de Juárez en posesión de armas de fuego y presuntas dosis de droga.

El despliegue se registró cuando elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civimunicipales recorrían el cruce de las calles Azucena y Monte Albán.

Como parte de las labores, detectaron un vehículo Chevrolet Aveo estacionado con las puertas abiertas y, junto a él, un hombre cuyas características coincidían con la descripción de un probable infractor que buscaban.

A un costado del automóvil se encontraba un hombre cuyas características físicas coincidían con una descripción obtenida previamente. La revisión del sitio derivó en la detención de Ángel “N”, de 21 años; Aldo “N”, de 24; Miguel “N”, de 26; José “N”, de 28; Erika “N”, de 46, y Juana “N”, de 55.

Las autoridades revelaron que en la inspección fueron asegurados un arma larga abastecida con 12 balas, tres armas cortas con un total de 13 municiones, así como diversos envoltorios con hierba verde seca con las características de la marihuana y sustancia sólida similar al cristal.

Según las indagatorias iniciales, las personas arrestadas son investigadas por su presunta vinculación con un grupo delictivo identificado como generador de violencia en la región.

Los seis detenidos y los indicios incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.