Cae en Guadalupe presunto responsable de homicidios recientes

El hombre era buscado por autoridades estatales debido a su posible participación en hechos violentos de alto impacto y presuntos vínculos con un grupo criminal

Un hombre identificado como presunto generador de violencia y sospechoso de participar en diversos homicidios registrados recientemente en Guadalupe fue detenido durante un operativo estratégico realizado por corporaciones estatales y municipales.

La captura fue encabezada por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal de Guadalupe.

Operativo fue desplegado en la colonia 31 de Diciembre

El dispositivo de seguridad se llevó a cabo durante la tarde del sábado en la colonia 31 de Diciembre, luego de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso merodeando por la zona.

Las autoridades realizaron recorridos estratégicos sobre las calles Graciano Bortoni y Emiliano Zapata, donde localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las reportadas previamente para su búsqueda.

Mediante tácticas policiales, los elementos lograron interceptarlo y efectuar su captura sin que se reportaran incidentes.

El detenido fue identificado como Eduardo “N”, de 27 años de edad.

Durante la revisión de sus pertenencias, los oficiales aseguraron diversos indicios presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Entre los objetos decomisados se encuentran:

Diversas dosis de narcóticos.

Dinero en efectivo.

Instrumentos de pesaje.

Dispositivos móviles.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Lo investigan por homicidios y vínculos criminales

De acuerdo con las corporaciones de seguridad, Eduardo “N” ya era investigado como posible responsable de varios homicidios recientes cometidos en el municipio de Guadalupe.

Asimismo, las autoridades presumen que tendría participación dentro de un grupo criminal identificado como generador de violencia en la zona metropolitana.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias relacionadas con los hechos violentos registrados recientemente en el municipio.