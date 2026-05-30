Cae en Guadalupe presunto operador logístico de célula criminal

La captura de Eduardo David, de 34 años, se registró en la colonia Evolución, luego de labores de inteligencia y seguimiento operativo

Un hombre considerado por autoridades como un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades logísticas vinculadas a delitos de alto impacto fue detenido durante un operativo implementado en la colonia Evolución, en el municipio de Guadalupe.

La captura se registró sobre la avenida Uranio, en su cruce con la calle San José, luego de labores de inteligencia y seguimiento operativo que permitieron ubicar un automóvil Chevrolet Aveo rojo presuntamente relacionado con actividades ilícitas.

El detenido fue identificado como Eduardo David, de 34 años, quien presuntamente desempeñaba funciones de coordinación logística para una célula criminal.

De acuerdo con la información proporcionada, elementos del Grupo Especial Táctico detectaron el vehículo en circulación y, al percatarse de la presencia policial, el conductor aceleró la marcha, situación que derivó en una intervención táctica para interceptarlo.

Tras la revisión, los oficiales aseguraron 60 dosis de narcóticos, de las cuales 30 correspondían a una sustancia con características del cristal y 30 más a marihuana, además del vehículo en el que se desplazaba.

Las autoridades señalaron que el detenido es investigado por su posible relación con diversos hechos delictivos, entre ellos un homicidio registrado el pasado 19 de mayo en la colonia Ciudad CROC, donde un hombre perdió la vida.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe informó que el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones correspondientes.