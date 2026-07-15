Cae en Guadalupe pareja ligada presuntamente a robos a casa

La detención se registró durante recorridos de prevención y vigilancia que realizaban oficiales municipales en el cruce de las calles Nueva y Quintana Roo

Dos personas consideradas por las autoridades como objetivos prioritarios por su presunta relación con robos con violencia a casa habitación fueron detenidas por elementos de la Policía de Guadalupe, quienes además les aseguraron 20 dosis de una sustancia con las características del cristal.

La detención se registró durante recorridos de prevención y vigilancia que realizaban oficiales municipales en el cruce de las calles Nueva y Quintana Roo, en la colonia Jardines de San Rafael.

De acuerdo con el informe policial, los uniformados detectaron a un hombre y una mujer en actitud sospechosa y, al acercarse para verificar la situación, ambos reaccionaron de manera agresiva, por lo que les realizaron una inspección preventiva.

Durante la revisión, los policías localizaron 10 dosis de la presunta droga entre las pertenencias del hombre y otras 10 dosis ocultas entre las prendas de la mujer, para un total de 20 envoltorios.

Los detenidos fueron identificados como Leslie Giselle “N”, de 37 años, y Omar Gonzalo “N”, de 43 años.

Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe señalan que ambos son considerados objetivos prioritarios debido a su probable participación en un grupo delictivo dedicado a cometer robos con violencia a casa habitación en las colonias Azteca, Jardines de San Rafael y La Victoria.

Tras su captura, la pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud, mientras continúan las indagatorias para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.