Cae en Guadalupe hombre investigado por presunto robo violento

Minutos después, oficiales lo interceptaron en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Maestro Israel Cavazos, en la colonia Cerro Azul

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe y un vehículo quedó asegurado durante un operativo derivado de un seguimiento realizado por el C4.

El automóvil fue detectado mientras circulaba por la avenida Maestro Israel Cavazos, lo que activó un operativo de búsqueda y localización.

Minutos después, oficiales lo interceptaron en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Maestro Israel Cavazos, en la colonia Cerro Azul.

El hombre fue identificado como Marco Antonio “N” de 41 años.

Investigan posible relación con robo violento en San Nicolás

Durante el operativo, los oficiales aseguraron un automóvil color gris, el cual es investigado por su presunta participación en el robo con violencia cometido el pasado 28 de junio contra un transeúnte en la colonia Jardines de Anáhuac, en el municipio de San Nicolás.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en el asalto.