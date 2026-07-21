Cae en Guadalupe hombre con orden por homicidio calificado

La persona cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado. Por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público

Un hombre que cuenta con una orden de aprehensión vigente, fue detenido por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil en Guadalupe.

Localizan al investigado en Valle del Sol

La captura se derivó tras una indagatoria en la colonia Valle del Sol; en las arterias Del Astro y Del Valle, donde visualizaron a distancia a una persona cuyas características físicas coincidían con la descripción del ahora investigado, por lo cual fue abordado.

El individuo se identificó como José “N", de 34 años, en sus pertenencias encontraron, Diversos envoltorios con marihuana y cristal, Dispositivos móviles y Dinero en efectivo.

La persona cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado. Por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.