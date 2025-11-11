Cae en Guadalupe hombre con arraigo por narcomenudeo

El sujeto intentó sobornarlos ofreciéndoles mil pesos en efectivo, acción que fue rechazada de inmediato por los elementos.

Elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a un hombre con arraigo domiciliario tras una denuncia anónima que alertó sobre presuntas actividades de narcomenudeo en la colonia Tamaulipas.

El detenido fue identificado como Luis Ángel “N”, de 30 años, quien fue interceptado durante un despliegue táctico realizado sobre las calles Control y Tampico, donde los oficiales ubicaron a un individuo que coincidía con las características reportadas por los denunciantes.

De acuerdo con la información oficial, al ser abordado por los policías, el sujeto intentó sobornarlos ofreciéndoles mil pesos en efectivo, acción que fue rechazada de inmediato por los elementos.

Posteriormente, los agentes procedieron a realizar una inspección precautoria conforme a los protocolos de actuación, localizando dentro de una mochila 16 envoltorios con una sustancia con características del cristal, además de una báscula gramera y varias bolsas plásticas.

Tras consultar la base de datos del Área de Análisis de la Policía, se confirmó que Luis Ángel “N” contaba con arraigo domiciliario, motivo por el cual fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones por delitos contra la salud.