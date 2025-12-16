Cae en Guadalupe a presunto distribuidor de celulares robados

De acuerdo con las investigaciones, en dicho robo el hombre se apoderó de 42 teléfonos celulares, con un valor estimado de 214 mil pesos

Un hombre identificado como Dagoberto, de 51 años de edad, fue detenido por elementos de la policía municipal tras ser señalado como presunto responsable de diversos robos a negocios, entre ellos el robo a una tienda de celulares en la colonia Cerro Azul, ocurrido el pasado 27 de noviembre.

De acuerdo con las investigaciones, en dicho robo el hombre se apoderó de 42 teléfonos celulares, con un valor estimado de 214 mil pesos. La localización del presunto delincuente fue posible gracias a labores de inteligencia, luego de que los agentes lograron rastrear la señal de uno de los celulares robados, ubicado en la colonia Linda Vista.

Asimismo, Dagoberto estaría relacionado con otro robo registrado el 12 de diciembre en un negocio de extensiones de cabello, donde durante la madrugada sustrajeron siete mil 500 pesos en efectivo y un teléfono celular, tras forzar una cortina de acero y la puerta del establecimiento.

Tras dar seguimiento a la geolocalización del teléfono robado, los oficiales lograron la captura del sospechoso en el cruce de Israel Cavazos y Valle Alegre, en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe. Al momento de la detención, el hombre llevaba una mochila que contenía 15 dosis de cristal, cuatro dosis de marihuana, una dosis de cocaína en piedra y un teléfono celular.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y es investigado por su probable participación en una serie de robos cometidos en el municipio.