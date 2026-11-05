Cae en García presunto homicida con droga y dinero en efectivo

Las autoridades señalaron que el detenido es considerado un objetivo prioritario y presunto generador de violencia para un grupo delictivo

Un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio fue detenido por elementos de Fuerza Civil y autoridades federales y ministeriales, durante un operativo realizado en el municipio de García.

La captura de Ismael “N”, de 29 años, se registró en el cruce de las calles Doctor Salvador Zubirán y Doctor Miguel Vera, en la colonia Valle de San Blas, luego de que las autoridades obtuvieran información sobre sus actividades y los sectores que frecuentaba.

De acuerdo con la información proporcionada por Fuerza Civil, los efectivos ubicaron a un hombre que coincidía con las características de la persona buscada, por lo que procedieron a abordarlo y verificar su identidad.

Al realizarle una revisión, presuntamente le encontraron diversos envoltorios con sustancias similares a la marihuana y cristal, además de dinero en efectivo y otros indicios.

Las autoridades señalaron que el detenido es considerado un objetivo prioritario y presunto generador de violencia para un grupo delictivo con presencia nacional e internacional.

Finalmente, Ismael “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación jurídica.