Cae en Cadereyta a hombre buscado por homicidio y feminicidio

Policías de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con el Grupo de Coordinación Metropolitana, detuvieron en Cadereyta a un hombre señalado como presunto responsable de dos homicidios. La acción se llevó a cabo en la colonia Valle del Roble, donde se realizaban labores tácticas de búsqueda.

La detención ocurrió sobre la avenida Álamo, cuando los oficiales detectaron a un individuo que cruzaba la vía y cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción del sospechoso. Al ser abordado, el sujeto se identificó como Julio “N”, de 48 años.

Durante la revisión, los elementos aseguraron dos bolsas con marihuana. Las autoridades confirmaron que el hombre cuenta con una orden de aprehensión por homicidio y otra más por feminicidio, ambas vigentes en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, Julio “N” era buscado por delitos de alto impacto: homicidio y feminicidio. Su descripción coincidía plenamente con la del individuo señalado en la investigación, lo que permitió su rápida ubicación y aseguramiento.

¿Qué sucedió tras la detención del sospechoso?

Después de su captura, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica. Además, la posesión de marihuana será integrada al expediente para continuar con el proceso correspondiente.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad en Nuevo León y la coordinación entre corporaciones para detener a personas con órdenes de aprehensión vigentes.