El percance ocurrió durante la noche del miércoles, en la colonia La Fama III, en Santa Catarina, donde cámaras de seguridad captaron el hecho

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Cuando se dirigía a su casa tras comprar un árbol de Navidad, José Martínez González, de 39 años, sufrió un accidente que pudo tener consecuencias fatales, luego de caer sobre el pavimento y posteriormente ser atropellado por un taxi en Santa Catarina.

El percance ocurrió durante la noche del miércoles, en el cruce de las calles México y Lomas de la Fama, en la colonia La Fama III, donde cámaras de seguridad captaron el hecho.

En las imágenes se observa al hombre cruzar la calle mientras carga el pino navideño, sin embargo, presuntamente no alcanzó a ver un bache en la carpeta asfáltica, tropezó y terminó tendido sobre el pavimento.

Apenas unos segundos después, un taxi que circulaba por el sitio pasó por encima de él. El conductor, identificado como Jesús Ángel Hernández, se detuvo al percatarse de lo ocurrido y descendió de la unidad.

Paramédicos de Protección Civil de Santa Catarina acudieron para auxiliar al lesionado, quien presentó un traumatismo en el hombro derecho, sin otras lesiones de consideración. Posteriormente, fue trasladado a un hospital de la zona.

Mientras tanto, el taxista quedó a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.