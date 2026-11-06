Cae 'El Popo', objetivo prioritario; le aseguran dosis de droga

Un hombre identificado como objetivo prioritario fue detenido por policías de Guadalupe, quienes le aseguraron 50 dosis de droga, entre marihuana y cristal.
Se trata de Ricardo, de 42 años, alias “El Popo”, quien presuntamente estaría relacionado con robos con violencia y delitos contra la salud.
Su captura ocurrió en el cruce de Quebrada y Evolución, en la colonia Díaz Ordaz, luego de que intentara escapar al detectar a los policías.
De acuerdo con las autoridades, también estaría vinculado con el grupo relacionado con “El Cleto”, detenido en octubre por delitos contra la salud.
“El Popo” quedó a disposición del Ministerio Público.