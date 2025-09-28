Cae 'El Oso', presunto líder criminal que operaba en San Pedro

El sospechoso fue detenido por conducir a exceso de velocidad una Cadillac gris, poniendo en riesgo a un menor que casi fue atropellado.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a Oziel Alejandro “N”, alias “El Oso”, de 36 años, señalado como presunto líder de una célula delictiva con operaciones en el municipio de San Pedro Garza García.

La captura se llevó a cabo durante un operativo realizado en la colonia Villa Luz, específicamente en el cruce de las calles Mariano Arista y Elisa Garza, donde el sospechoso fue interceptado tras conducir a exceso de velocidad una camioneta Cadillac Escalade de color gris, poniendo en riesgo a un menor de edad que estuvo a punto de ser atropellado.

Al marcarle el alto, los elementos de Fuerza Civil procedieron a una revisión en la que encontraron una mochila con diversos objetos presuntamente vinculados a actividades delictivas. Entre lo asegurado destacan:

* Un arma corta calibre .45

* 44 bolsitas con marihuana

* 50 bolsitas con cristal

* Una báscula digital

* Dinero en efectivo

* Dos teléfonos celulares

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

Las autoridades lo investigan por su posible participación en delitos contra la salud y hechos violentos registrados en el municipio sampetrino.