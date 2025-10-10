Cae 'El Lechuga' tras robar triciclo de vivienda en Guadalupe

Las autoridades informaron que Alejandro “N” coincide con las imágenes difundidas en redes sociales por una persona que lo acusó de haber sustraído un triciclo

Un hombre identificado como Alejandro “N”, de 30 años, apodado “El Lechuga”, fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe horas después de haber sido captado por cámaras de seguridad mientras robaba un triciclo del interior de un domicilio en la colonia División del Norte.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Francisco Villa y Primera Privada, en el mismo sector donde se cometió el robo. De acuerdo con el informe oficial, los agentes realizaban labores de disuasión delictiva cuando observaron al sospechoso escondido entre varios vehículos.

Al notar la presencia de los uniformados, el hombre intentó huir corriendo, pero fue alcanzado y detenido a pocos metros del lugar. Durante la revisión precautoria, los policías le aseguraron una mochila tipo cangurera que contenía cinco dosis de una sustancia con las características del cristal y una pipa de vidrio.

Las autoridades informaron que Alejandro “N” coincide con las imágenes difundidas en redes sociales por una persona que lo acusó de haber sustraído un triciclo de su domicilio en la misma colonia.

“El Lechuga” fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y es investigado por su presunta participación en otros robos cometidos en la zona oriente del municipio.