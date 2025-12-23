Cae 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, en Monterrey

Junto a Mario Alberto Cárdena Medina, nombre real del presunto delincuente, fueron detenidos otros dos hombres a quienes se les aseguraron armas de fuego

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron en Monterrey a Mario Alberto Cárdena Medina, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.

La captura del presunto líder delincuencial ocurrió durante un operativo policial en la avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con la avenida Alfonso Reyes en la colonia 39 de Monterrey.

Junto a 'El Betito', como también era conocido, fueron detenidos otros dos hombres a quienes se les aseguraron armas de fuego.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Fiscalía General de la República en Nuevo León.

Los otros dos detenidos fueron identificados como Raúl N. de 45 años y Kevin Alberto, de 19 años, con ellos fue asegurada una camioneta pick up en color blanco de la marca Cheyenne Z71 en color blanco.

También se aseguró un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 7 cartuchos, así como 44 bolsas con contenido de las características de la droga “cristal”, una báscula digital y dinero en efectivo.

¿Quién es 'El Betito'?

Mario Alberto Cárdena Medina es originario de Tamaulipas, en donde ha sido señalado como generador de violencia en la región.

Es hijo de Mario Cárdenas Guillén 'M1', antiguo líder de la facción 'Los Metros' y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

Mario Cárdenas Guillén 'M1'.

La Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos lo identificó como una de las cabezas del Cártel del Golfo. Además, diversas investigaciones le atribuyeron labores de administración, supervisión y dirección operativa dentro de la organización, siguiendo la trayectoria de su padre.

Procesos Judiciales

En 2009 fue detenido acusado de delincuencia organizada y portación de armas de fuego, pero fue liberado tras declararse ilegal su detención.

Detención de Mario Alberto Cárdena Medina en 2009.

El 30 de junio de 2019 de nueva cuenta fue detenido por agentes de la FGR en una plaza comercial de Naucalpan, Estado de México, junto a Miriam “M”.

Fueron aseguradas un arma de fuego con 10 cartuchos útiles, narcóticos y cuatro teléfonos celulares.

Esa detención se logró tras una intervención de sus comunicaciones, donde la FGR obtuvo datos sobre su presunta participación en el secuestro y tráfico de indocumentados en Tamaulipas, tráfico de armas y trasiego de drogas. En marzo de 2019, la SEIDO documentó que Cárdenas Medina residía en un inmueble de la calle Crestón, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.

En noviembre de 2022, Cárdenas Medina fue absuelto por un juez especializado en el sistema penal acusatorio con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras considerar que existía duda razonable sobre la portación del arma y la droga.

El Betillo promovió un amparo contra posibles nuevas órdenes de aprehensión; la jueza Luz María Ortega Tlapa rechazó la suspensión definitiva, ya que la autoridad negó el acto reclamado.

Otro sobrino detenido

Cabe recordar que el pasado mes de agosto, las autoridades detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a otro sobrino de Osiel Cárdenas, Ezequiel Cárdenas Rivera, conocido como 'Tormenta Junior'. Posteriormente, fue vinculado a proceso y trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México.