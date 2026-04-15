Cae detenido presunto generador de violencia en García

Además, le hallaron 26 dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal, y 21 dosis de una sustancia sólida blanca parecida a la cocaína en piedra

Un sujeto considerado como generador de violencia en el municipio de García fue arrestado, gracias a estrategias de investigación e inteligencia de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con la Defensa, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El dispositivo se montó durante la tarde de este lunes en la colonia Mitras Poniente para buscar al probable infractor, quien ya había sido detectado cometiendo supuestos actos ilícitos.

Al exterior de un domicilio ubicaron a un varón cuyas características físicas coincidían con las de la persona que andaban buscando, y se le interceptó.

El individuo se identificó como Julio “N", de 27 años de edad.

Aseguran drogas y objetos durante el operativo

En sus pertenencias encontraron y decomisaron 33 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Además, le hallaron 26 dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal, y 21 dosis de una sustancia sólida blanca parecida a la cocaína en piedra.

Al masculino también le encontraron dinero y diversos instrumentos de pesaje.

Las autoridades policiales ya buscaban al joven por su presunta participación en un grupo delictivo en el que se desempeña como generador de violencia.

Quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.