Un trabajador de 63 años resultó gravemente lesionado luego de caer de una altura aproximada de tres metros y quedar atravesado por tres varillas metálicas, en la colonia Talleres, en Monterrey.
El accidente ocurrió cuando el hombre realizaba trabajos en altura en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Roble, donde perdió el equilibrio y cayó sobre las estructuras metálicas, que se incrustaron a la altura de los glúteos y el muslo.
De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el hombre, identificado como Martín Vega, se encontraba realizando trabajos en altura cuando perdió el equilibrio y cayó sobre las estructuras metálicas, que se incrustaron a la altura de los glúteos y uno de sus muslos.
Ante la emergencia, elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, en coordinación con Bomberos Nuevo León, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y Policía de Monterrey, quienes atendieron el reporte y realizaron las maniobras de rescate y liberación del lesionado.
Una vez que lograron extraerlo, el trabajador fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.
Con información de Laura Palacios.