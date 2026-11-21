Un trabajador de 63 años cayó de tres metros y quedó atravesado por tres varillas mientras realizaba labores en la colonia Talleres, en Monterrey.

Un trabajador de 63 años resultó gravemente lesionado luego de caer de una altura aproximada de tres metros y quedar atravesado por tres varillas metálicas, en la colonia Talleres, en Monterrey.

El accidente ocurrió cuando el hombre realizaba trabajos en altura en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Roble, donde perdió el equilibrio y cayó sobre las estructuras metálicas, que se incrustaron a la altura de los glúteos y el muslo.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el hombre, identificado como Martín Vega, se encontraba realizando trabajos en altura cuando perdió el equilibrio y cayó sobre las estructuras metálicas, que se incrustaron a la altura de los glúteos y uno de sus muslos.

Ante la emergencia, elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, en coordinación con Bomberos Nuevo León, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y Policía de Monterrey, quienes atendieron el reporte y realizaron las maniobras de rescate y liberación del lesionado.

Una vez que lograron extraerlo, el trabajador fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

Con información de Laura Palacios.