Cae de su bicicleta y muere ciclista en Contry La Silla

Una joven ciclista perdió la vida la noche de este jueves luego de sufrir una fuerte caída mientras circulaba en bicicleta por la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Contry La Silla en Guadalupe.

El accidente se registró alrededor de las 21:00 horas en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y la calle Albert Einstein, donde se reportó el despliegue de cuerpos de auxilio tras el llamado de testigos que presenciaron la caída.

De acuerdo con reportes preliminares, la ciclista descendía a alta velocidad por una pendiente pronunciada cuando perdió el control de la bicicleta.

Al no poder maniobrar, se impactó contra el cordón de la banqueta, lo que provocó que saliera proyectada varios metros y se golpeara de manera directa en la cabeza contra una barda de concreto.

En el lugar fue localizada la bicicleta, así como un casco de ciclista a un costado del cuerpo. La víctima vestía ropa deportiva y fue identificada como Zaide, de 27 años de edad, originaria del estado de Veracruz.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales, debido a las graves lesiones que sufrió en la región cefálica tras la caída.

Peritos de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer cómo ocurrió este accidente fatal.