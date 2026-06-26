 Cae de nuevo delincuente en Santiago; estaba dentro de vivienda

De acuerdo con la autoridad, la mujer denunció que una persona había ingresado sin autorización a su vivienda y sustraído diversos objetos.

Un hombre que recientemente había sido detenido por un caso de violencia familiar fue capturado nuevamente por elementos de la seguridad de Santiago, ahora por presuntamente cometer un robo en una vivienda de la colonia Condado de Asturias.

El detenido fue identificado como David “N”, de 33 años de edad, quien fue localizado por los policías al interior del domicilio afectado tras un reporte realizado por la propietaria al centro de inteligencia municipal.

De acuerdo con la autoridad, la mujer denunció que una persona había ingresado sin autorización a su vivienda y sustraído diversos objetos. Al arribar al lugar, los uniformados realizaron una inspección y encontraron al sospechoso en un área de bodega.

Durante la revisión, el sujeto portaba una mochila en cuyo interior se encontraba una máquina de hidrolavado marca Karcher, así como dos pilas recargables, artículos que fueron reconocidos por la propietaria como de su pertenencia.

Las autoridades señalaron que el hombre cuenta con antecedentes por violencia familiar y que apenas en los primeros días de este mes había sido detenido mediante una orden de aprehensión vigente por ese delito, siendo internado en un centro penitenciario.

Tras su captura, David “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, que determinará su situación jurídica.