Cae de construcción en San Nicolás; se clava varilla

La obra en construcción suspendió sus operaciones mientras que elementos de Protección Civil de San Nicolás y del Estado realizan las investigaciones.

Un albañil resultó gravemente lesionado al caer en el interior de una construcción y clavarse una varilla en la cabeza.

Cerca de las nueve de la mañana, unidades de emergencia de Protección Civil de San Nicolás fueron movilizadas hasta el lugar.

Los hechos ocurrieron en una obra en construcción ubicada en la avenida Nogalar y Futuro Nogalar.

La víctima de aproximadamente 30 años de edad fue auxiliada por los rescatistas nicolaita y minutos después el lesionado fue trasladado a las instalaciones del Hospital de zona número 21 del IMSS.

De acuerdo a las investigaciones, se estableció que el obrero sufrió una caída cuando laboraba en ese lugar.

Trascendió que al caer, el obrero cayó sobre una varilla de acero que se encajó en la cabeza.

El accidente laboral movilizó también a elementos de la Policía municipal, quienes solo permanecieron a la expectativa.

La obra en construcción suspendió sus operaciones mientras que elementos de Protección Civil de San Nicolás y del Estado realizan las investigaciones.