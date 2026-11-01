Cae conductor por muerte de su pareja en accidente en Santiago

Enrique “N”, de 35 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en un choque ocurrido en noviembre de 2025, donde murió su pareja sentimental

Un hombre identificado como Enrique “N” de 35 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en un accidente vialen el que murió su pareja sentimental, en noviembre de 2025, en el municipio de Santiago.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2025, sobre la Carretera Nacional, a laaltura del kilómetro 255, en su cruce con la calle José María Morelos, en la colonia Los Rodríguez.

En ese momento, Enrique “N” conducía un Chevrolet Aveo blanco, acompañado de su pareja Ana, de 34 años.Presuntamente, manejaba en estado de ebriedad cuando perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste de unpuente peatonal.

A consecuencia del choque, la mujer perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado a un hospital deMontemorelos para recibir atención médica.

El detenido enfrenta una investigación por el delito de homicidio a título de culpa y permanece internado en un Centro deReinserción Social Estatal, a disposición de un juez.