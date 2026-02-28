Cae con marihuana; lo investigan por generar violencia

La Policía de Monterrey logró la detención de un hombre tras un reporte de riña en calles de la colonia Del Norte, al cual se le aseguraron dosis de droga

Un joven fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarle marihuana entre sus pertenencias, en la colonia Del Norte; además, es investigado por generar violencia en la ciudad.

La captura de Frederick Eduardo B., de 19 años, se registró a las 21:00 horas del jueves, en el cruce de las calles Francisco González Bocanegra y Guerrero.

Policías de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando les reportan una riña, sin embargo, al llegar solamente ubicaron únicamente a un hombre quien traía un golpe en el ojo derecho, el cual comenzó a ponerse agresivo con los oficiales.

Tras realizarle una inspección, se le encontró entre su ropa 12 bolsas de plástico con hierba verde similar a la marihuana.

Al revisar el estatus del detenido, se informó que se le investiga por ser generador de violencia en la ciudad.

El hombre había sido capturado en octubre de 2024, ya que portaba una pistola escuadra calibre .38 milímetros, con un cargador y seis cartuchos hábiles, en calles de la colonia Niño Artillero, siendo observado en ese entonces por las cámaras del C4 sobre las vías del ferrocarril.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.