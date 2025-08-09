Cae con envoltorios de droga al escandalizar en calles del centro

El detenido fue sorprendido por policías de Monterrey golpeando las cortinas metálicas de varios negocios en el cruce de las calles 15 de Mayo y Colegio Civil

Elementos de la Policía municipal detuvieron a un hombre que presentaba una actitud agresiva y alteraba el orden público en el centro de Monterrey.

El sujeto fue sorprendido golpeando las cortinas metálicas de varios negocios en el cruce de las calles 15 de Mayo y Colegio Civil.

Al notar la presencia de los oficiales, el hombre, quién fue identificado como Miguel Ángel 'N', de 40 años, intentó huir del lugar, pero fue interceptado y se puso violento contra los policías.

Al realizarle una revisión, se le encontraron entre sus pertenencias 61 envoltorios con sustancias similares a la cocaína en piedra y en polvo, así como una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público a la espera de que continúe su caso ante las autoridades.