Cae con droga y réplica de arma afuera de escuela en Guadalupe

El detenido, identificado como Orlando “N”, fue interceptado en el cruce de las calles Nochebuena y Azalea, en la colonia Parques de Guadalupe

Un hombre de 23 años fue detenido por policías de Guadalupe tras ser sorprendido afuera de un plantel educativo con dosis de droga, una réplica de arma de fuego y un pasamontañas.

El detenido, identificado como Orlando “N”, fue interceptado durante recorridos de prevención del delito en el cruce de las calles Nochebuena y Azalea, en la colonia Parques de Guadalupe.

De acuerdo con el reporte, los oficiales observaron al hombre en el exterior de la escuela, por lo que se aproximaron para realizar una intervención.

Durante la revisión, los elementos aseguraron 15 dosis de marihuana, una réplica de arma de fuego y un pasamontañas.

Además, las autoridades investigan su probable participación en robos con violencia y otros hechos delictivos registrados en el municipio.

Orlando “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.