Cae con droga y arma en Guadalupe; tendría relación con asalto

Policías de Guadalupe capturaron a un hombre, quien sería el presunto responsable de un asalto a mano armada en el que se apoderó de 71 mil pesos en efectivo de un negocio ubicado en la Colonia Rincón de Guadalupe.

El atraco quedó videograbado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El detenido identificado como Manuel Alejandro, de 27 años, fue capturado con la posesión de un arma corta y una bolsa con 19 dosis de la droga conocida como cristal.

Mediante labores de inteligencia se logró establecer la ubicación del presunto delincuente.

La detención se realizó sobre la calle Jardines de Escorial y Jardín de Granada, en la Colonia Jardines de Andalucía, cuando el hombre fue rodeado por los policías que le seguían la pista.

Investigaciones lo vinculan con el robo ocurrido el pasado 1 de agosto, donde encañonó a los empleados de un laboratorio fotográfico y los obligó a entregarle el dinero, en un atraco que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las características del asaltante coinciden con las del ahora detenido.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y se investigará su posible participación en otros hechos similares.