Cae con droga y 15 mil pesos en calles de la colonia Industrial

El hombre fue detenido luego de que policías de Monterrey lo observaron alterando el orden en la vía pública y obstruyendo el paso vehicular.

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre por poseer, presuntamente, dosis de droga, así como 15 mil pesos en efectivo y dólares.

El detenido fue identificado como Cristoffe Adrián, de 45 años, quien fue interceptado en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y la calle Miguel Domínguez, en la colonia Industrial.

Los policías realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron al sujeto alterando el orden en la vía pública y obstruyendo el paso vehicular.

Al acercarse para pedirle que se calmara, el hombre adoptó una actitud agresiva, por lo que procedieron a su detención.

Tras ser asegurado, los oficiales le realizaron una inspección en la que le encontraron una mochila con 19 bolsas transparentes que contenían mariguana, 14 envoltorios con presunta cocaína en piedra, una báscula digital, aproximadamente 15 mil pesos en efectivo y 35 dólares.

Cristoffe Adrián fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del ministerio público.