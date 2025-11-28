Cae con droga; tenía dos órdenes de aprehensión en El Carmen

Las autoridades confirmaron que el detenido era buscado por dos causas pendientes: una orden de aprehensión por homicidio calificado y otra más por feminicidio

Un operativo realizado la mañana de este miércoles en la colonia Privadas del Jaral, en el municipio de El Carmen, culminó con la detención de un hombre que presuntamente portaba varias dosis de droga y que, además, contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos graves.

La intervención ocurrió mientras personal del Grupo de Coordinación recorría diversas calles del sector con el objetivo de ubicar a un sospechoso previamente identificado. Al llegar al cruce de las avenidas Los Cristales y Rubí, los agentes observaron a un individuo que, aparentemente, consumía sustancias ilícitas en la vía pública y cuyo físico coincidía con la descripción que mantenían como referencia.

Tras abordarlo, el hombre se identificó como Juan “N”, de 31 años. Durante la revisión le localizaron 40 envoltorios de plástico con una sustancia sólida similar al cristal, por lo que se procedió a su aseguramiento inmediato.

Las autoridades confirmaron que el detenido era buscado por dos causas pendientes: una orden de aprehensión por homicidio calificado y otra más por feminicidio. Ambas se encontraban vigentes al momento de su detención.

En la intervención participaron elementos de la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y, en la parte final del aseguramiento, personal de Fuerza Civil. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica bajo el principio de presunción de inocencia.