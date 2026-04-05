Cae con droga; lo vinculan a presunto fraude en Monterrey

El hombre fue detenido por policías de Monterrey, en la colonia Residencial Lincoln, al circular en camioneta con mercancía obtenida presuntamente con engaños

Un hombre fue detenido por policías municipales luego de que le aseguraran varias dosis de una sustancia con características de la marihuana; adicionalmente, es señalado por su presunta participación en un fraude relacionado con la obtención de mercancía.

Los hechos ocurrieron alrededor en el cruce de las calles Nueva York y Nueva Jersey, en la colonia Residencial Lincoln, donde fue interceptado quien se identificó como Óscar Iván G., de 36 años.

De acuerdo con la autoridad, el operativo se derivó de un reporte emitido por el C4 sobre una camioneta Nissan NP300 blanca, con placas AF4-764-E, que aparentemente transportaba calzado obtenido mediante engaños.

Al ubicar la unidad, los oficiales marcaron el alto al conductor y, tras una revisión preventiva, localizaron entre sus pertenencias cinco bolsas con hierba verde, presuntamente mariguana.

Las investigaciones preliminares indican que el vehículo fue utilizado para trasladar 14 paquetes con un total de 271 pares de zapatos, los cuales habrían sido entregados tras un engaño en un establecimiento comercial.

El detenido refirió que acudió al lugar por instrucciones de su supuesto superior en un negocio de fletes, quien le pidió recoger un pedido y llevarlo a una bodega. No obstante, al confirmar con los encargados del negocio afectado, estos señalaron que nunca realizaron dicha solicitud.

Se presume que tanto el ahora detenido como la empleada del establecimiento pudieron haber sido víctimas de un fraude telefónico, lo que derivó en la entrega de la mercancía.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.