Cae con droga; lo investigan por robo tipo cristalazo

Alejandro Celestino 'N' fue detenido en el cruce de Juárez e Hidalgo, afuera de la Plaza de la Tecnología, en el centro de Monterrey

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Oficiales de la Policía de Monterrey capturaron a un hombre, por la posesión de 17 envoltorios con cristal, además; es investigado por circular a bordo de un auto con reporte de robo tipo cristalazo.

El sujeto identificado como Alejandro Celestino “N”., de 49 años, fue detenido en el cruce de Juárez e Hidalgo, afuera de la Plaza de la Tecnología, en el centro de la ciudad.

Fue mientras los elementos realizaban un recorrido cuando fueron alertados por el C4 de la presencia de un auto que tenía reporte de ser utilizado en robos tipo cristalazo, en diferentes puntos del municipio.

Tras abordarlo los uniformados fueron recibidos con insultos, por lo que se le realizó una inspección localizando 17 dosis de droga tipo cristal.

Las autoridades informaron que en ese coche, el detenido y otros cómplices escapaban luego de cometer robos tipo cristalazo a vehículos, en los estacionamientos de distintos centros comerciales.

Uno de ellos fue cometido al exterior de una tienda ubicada en la avenida Revolución y calle Atlético de Bilbao, en la colonia Buenos Aires, al sur de la ciudad, donde robaron dos computadoras Lap top y un celular, con monto total de 90 mil pesos.

Para luego del robo, aparentemente venderlo en diversos locales de la Plaza de la Tecnología, en el centro de la ciudad.

Ante esto, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.