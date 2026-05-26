Cae con droga; lo investigan por presunto robo de autopartes

El hombre fue detenido a bordo de un vehículo presuntamente utilizado para desplazarse tras cometer robos de autopartes en diversos puntos de Monterrey

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Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente le encontraran varias dosis de hierba con características similares a la marihuana, además de ser investigado por su posible relación con robos de autopartes cometidos en distintos sectores de la ciudad.

La detención de Antonio de Jesús R., de 39 años, ocurrió alrededor de las 14:35 horas en el cruce de Penitenciaría y Fidel Velázquez, en la colonia San José.

De acuerdo con el reporte, elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron un automóvil que presuntamente obstruía la circulación, por lo que descendieron de la unidad para solicitar al conductor que moviera el vehículo y así agilizar el tráfico en la zona.

El hombre se encontraba al volante de un Nissan March 2024 en color blanco con placas RTN-040-C; sin embargo, según las autoridades, reaccionó de manera agresiva e insultó a los oficiales.

Durante la intervención, los policías observaron en el portavasos dos bolsas que contenían una hierba verde con características similares a la mariguana y, tras pedirle que descendiera del vehículo, presuntamente le localizaron otras cuatro bolsas con el mismo contenido.

Al verificar la información del automóvil mediante el sistema del C4, las autoridades informaron que las placas y características del vehículo coinciden con uno que presuntamente ha sido utilizado para desplazarse tras cometer robos de autopartes en diversos puntos de Monterrey.

Las investigaciones señalan que el automóvil estaría relacionado con al menos cinco robos cometidos en la colonia Chepevera, entre ellos uno registrado el pasado 6 de mayo.

Asimismo, se indaga su posible participación en otro caso ocurrido en el primer sector de colonia La Primavera, al sur de la ciudad, donde fue sustraída la tapa de la cajuela de una camioneta Tacoma.

Las autoridades indicaron que continúan las indagatorias y esperan que otras personas afectadas por este tipo de hechos presenten denuncias formales que permitan fortalecer las investigaciones.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.