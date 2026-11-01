Cae con droga; era buscado por robos en Pesquería

Policías capturaron en Colinas del Aeropuerto a un sospechoso de 19 años tras hallarle una báscula gramera y dosis de la droga cristal.

Un joven que era buscado por tentativa de robo a comercio fue detenido en Pesquería al encontrársele múltiples dosis de droga.

Identificado como Francisco "N", de 19 años, el presunto delincuente habría intentado sustraer mercancía de un establecimiento en la colonia Colinas del Aeropuerto.

La llamada de emergencia de los encargados del local alertó a la Policía Municipal de Pesquería, que se desplegó al sector en su búsqueda.

Con las características físicas proporcionadas por las víctimas, oficiales lograron detectar al sospechoso.

Tras practicarle una revisión, le hallaron una báscula gramera y una cantidad no especificada de la droga conocida como cristal.

Por el hallazgo, quedó detenido por presuntos delitos contra la salud, y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, ya bajo arresto, será también investigado por el intento de robo que habría cometido momentos antes de su captura, informó la autoridad municipal.