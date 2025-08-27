Cae con droga; era buscado por homicidio en El Carmen

La captura del inculpado obedeció a un fuerte operativo de búsqueda por partes de las autoridades en calles de la colonia Buena Vista, en El Carmen

En posesión de droga, un sujeto que era buscado por el delito de homicidio fue detenido en el municipio de El Carmen.

Jesús, de 21 años, fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional y policías estatales.

La captura del inculpado obedeció a un fuerte operativo de búsqueda en calles de colonia Buena Vista.

El presunto homicida fue detenido en el cruce de las calles Pomelo y Olmo.

Al darse cuenta de la presencia dos efectivos intentó escapar, pero fue sometido en cuestión de minutos.

Se dio a conocer que el detenido era buscado por orden de un juez de control por el delito de homicidio.

Presuntamente está implicado en un ataque y ejecución de una persona en ese municipio.