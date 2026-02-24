Cae con auto robado en el municipio de San Pedro

Elementos de la Policía de Monterrey lograron la captura del hombre que circula en el auto con reporte de robo tras ser detectado en calles del centro

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido por la Policía de Monterrey al circular en un auto con reporte de robo, en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 20:25 horas del domingo, en Reforma y Platón Sánchez, en donde fue capturado Rubén Eduardo C., de 34 años de edad.

De acuerdo a una ficha informativa, elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando observaron un vehículo MG5, color blanco, con placas SDE-604-C, al cual le dieron alcance, por lo que le marcan el alto.

A través de la central de radio del C4 se confirmó que el vehículo contaba con reporte de haber sido robado el pasado 16 de enero, en el municipio de San Pedro.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.