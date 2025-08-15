Cae con arma hechiza; tenía orden de aprehensión por homicidio

Policías de Guadalupe lograron la detención de un joven al cual le aseguraron un arma hechiza y droga, en la colonia Valle Soleado

Un joven de 22 años fue arrestado por elementos de la Policía de Guadalupe luego de que le encontraran un arma de fuego hechiza, droga y se confirmara que contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

El detenido, identificado como Kevin Eduardo “N”, fue interceptado en el cruce de las calles Valle Plano y Valle Morelia, en la colonia Valle Soleado, tras un reporte ciudadano sobre una persona armada.

El joven circulaba en una motocicleta y, al ser revisado, los oficiales le aseguraron una mochila que contenía un arma de fuego hechiza color negro envuelta en cinta adhesiva, dos tubos de cobre con cartuchos calibre 9 milímetros, dos envoltorios y una bolsa con sustancia cristalina similar a la droga “cristal”, así como un teléfono celular.

Al verificar sus datos en el sistema, se confirmó que tenía vigente una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Kevin Eduardo fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.