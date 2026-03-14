Cae circulando en auto con reporte de robo en Guadalupe

El conductor fue detenido por policías de Monterrey en el cruce de las calles Madero y Amado Nervo, en el centro de la ciudad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey al presuntamente circular en un vehículo con reporte de robo registrado el año pasado en Guadalupe.

La detención de Aarón “N” de 44 años, ocurrió en el cruce de las calles Madero y Amado Nervo, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, el automóvil, un Chevrolet Impala gris con placas del estado de Tamaulipas, fue detectado por las cámaras de videovigilancia del C4 cuando circulaba por el primer cuadro de la ciudad.

Tras el reporte, policías municipales ubicaron la unidad y detuvieron al conductor, informándole que el vehículo contaba con reporte de robo desde el 20 de diciembre del año pasado en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en el municipio de Guadalupe.

El hombre ya fue trasladado a las instalaciones de la corporación y quedó a disposición del Ministerio Público.