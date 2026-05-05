Cae caseta telefónica en Plaza Morelos y piden retirarla

Esto representa peligro para los peatones, principalmente porque es un área peatonal y comercial muy concurrida. Ya estaba en desuso.

Una caseta telefónica se desplomó en la Plaza Morelos en su cruce con la avenida Juárez, en Monterrey.

La vieja estructura terminó por vencerse, se desprendió del piso y jaló precisamente el cable que le suministra el servicio de energía.

Esto representa peligro para los peatones, principalmente porque es un área peatonal y comercial muy concurrida.

Comerciantes de la zona informaron que la estructura, un perfil de fierro de aproximadamente cuatro metros de altura, ya tenía muchos años sin recibir mantenimiento.

La caseta, que aún conserva el auricular o bocina y el sistema de acceso de monedas, ya estaba en desuso.

El poste cayó este domingo, cerca de las 20:00 horas.

Los comerciantes le pidieron a Protección Civil presentarse en la zona para retirar la caseta y eliminar el peligro