Cae camioneta en socavón tras ceder pavimento en Apodaca

Una camioneta cayó en un socavón la noche del jueves, luego de que el pavimento cediera cuando el conductor intentaba incorporarse a la calle Orión desde la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el joven que conducía la unidad se vio sorprendido al momento en que el suelo colapsó bajo las llantas delanteras del vehículo. Pese a lo aparatoso del incidente, el conductor resultó ileso, aunque la camioneta presentó severos daños en la parte frontal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, bajo la carpeta asfáltica atraviesa un arroyo subterráneo, lo que habría provocado el reblandecimiento del terreno y el posterior hundimiento.

Tras el percance, elementos de la Policía municipal y tránsito arribaron al sitio para acordonar la zona la unidad siniestrada fue retirada minutos más tarde con apoyo de una grúa, mientras las autoridades mantienen el área bajo revisión para evitar nuevos incidentes.