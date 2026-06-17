Cae camioneta a canalón en La Alianza; conductor huye del lugar

De acuerdo con los primeros reportes, por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control del volante y terminó cayendo al canalón.

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Una camioneta terminó al fondo de un canalón durante la noche del lunes en la colonia La Alianza, en el municipio de Monterrey, provocando la movilización de cuerpos de auxilio.

El accidente se registró sobre la avenida Del Palmar, en su cruce con Dibujantes, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux circulaba en dirección de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control del volante y terminó cayendo al canalón.

Tras el reporte, al sitio arribaron elementos de Protección Civil y rescatistas voluntarios, quienes realizaron una inspección en la zona para descartar personas lesionadas al interior de la unidad.

Sin embargo, al revisar la camioneta, los cuerpos de auxilio confirmaron que el conductor ya no se encontraba en el lugar, por lo que se presume que huyó tras el accidente.

Durante varios minutos se llevaron a cabo maniobras con equipo especializado para extraer la unidad siniestrada del canalón, mientras el área permaneció resguardada para evitar riesgos adicionales.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad del conductor ni si resultó lesionado.