Cae caja de tráiler desde paso elevado en Escobedo

El incidente se registró a las 23:00 horas en el Libramiento Noroeste, lo que provocó una intensa movilización y severas afectaciones a la vialidad

Una caja de tráiler cayó desde un paso elevado en el Libramiento Noroeste, en su cruce con el Camino a Las Pedreras, en el municipio de General Escobedo, lo que provocó una intensa movilización y severas afectaciones a la vialidad durante la noche del lunes 16 de febrero.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el operador de la unidad pesada circulaba por la parte superior del paso elevado y, de manera presunta, perdió el control del vehículo. La caja terminó impactándose contra el cordón de la estructura y se desprendió, cayendo a la parte baja del Libramiento Noroeste.

Tras el incidente, se generó preocupación ante la posibilidad de que algún automóvil hubiera sido alcanzado por la caja al momento de la caída. Por ello, cuerpos de auxilio de la Asociación Mexicana de Rescate acudieron de inmediato para realizar una inspección en la zona y descartar personas lesionadas o vehículos afectados, lo cual fue confirmado tras una revisión preliminar del área.

El percance ocasionó un importante caos vial, ya que el Libramiento Noroeste tuvo que ser parcialmente cerrado mientras se realizaban las labores de seguridad y retiro de la pesada estructura. Decenas de automovilistas se vieron obligados a tomar rutas alternas, incluso por caminos de terracería, para poder acceder a colonias ubicadas al norte del municipio.

En el sitio se mantuvo presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes delimitaron el área para prevenir nuevos accidentes y facilitar las maniobras correspondientes, mientras la circulación se restablecía de manera gradual.