Cae 'Bebo' ante 19 cateos en Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua

Autoridades lo señalan por el delito de delincuencia organizada en modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Autoridades federales anunciaron este domingo la captura de Jesús Manuel "N", alias "Bebo", operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo y vinculado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esto se derivó tras un despliegue operativo efectuado por medio de 19 cateos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, donde se detuvieron a tres hombres, incluido "Bebo".

Derivado de trabajos de inteligencia militar, elementos de las Fuerzas Especiales de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron 19 cateos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde detuvieron a tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, identificado como… pic.twitter.com/QFcwlDqpMu — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 27, 2026 Autoridades afirman que "Bebo" se encuentra vinculado a una red de contrabando fiscal de hidrocarburos. "Trabaja directamente bajo las órdenes de Cesar N (a) “Primito”, jefe de la facción “Metros” del “Cártel del Golfo” con presencia en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas", señala la Secretaría de Defensa Nacional. Se detalló que este presunto delincuente cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como resultado de estos operativo, se aseguraron los siguientes objetos del delito en los municipios de General Escobedo (Nuevo León), Reynosa (Tamaulipas) y Chihuahua (Chihuahua): 13 inmuebles

Dos aeronaves

50 vehículos

107 remolques tipo cisterna

84 tractocamiones

49 camiones recolectores

11 bombas despachadoras

Cuatro tanques

Alrededor de 500 mil litros de combustible

Metanfetamina

Cartuchos

Motocicletas

Dinero en efectivo Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) participaron en el despliegue efectuado en las tres entidades. Todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para integrarlo a la carpeta de investigación correspondiente y proceder con el deslinde de responsabilidades.