Cae banda delictiva; participaron en balacera centro Monterrey

Integrantes de una célula criminal que participó en el tiroteo ocurrido en el centro de Monterrey, fueron capturados por las autoridades de seguridad.

La captura de cinco miembros del grupo delictivo que operaba en el primer cuadro de Monterrey, fue copado en calles de la colonia Rincón del Parque, en el municipio de Juárez.

Los inculpados fueron identificados como Jorge, de 28 años, Juan y Orlando, de 22, así como un menor de 17 y José, de 20.

Todos ellos capturados cinco días después del tiroteo que dejó siete inocentes heridos en la avenida Benito Juárez, entre Modesto Arreola y Silvestre de Aramberri, en pleno centro de la ciudad.

Los hechos que movilizaron a policías municipales, federales y de la Agencia Estatal de Investigaciones ocurrió la tarde del pasado 5 de febrero.

La captura de integrantes de este grupo de delincuentes, se llevó a cabo durante un fuerte despliegue de efectivos Fuerza Civil, Policía Ministerial, Guardia Nacional y el ejército.

Los cinco delincuentes que tenían su centro de operaciones en el primer cuadro de la ciudad, fueron sorprendidos en un domicilio de la mencionada colonia.

Al ser capturados les encontraron ocho pistolas tipo escuadras y dos fusiles de asalto.

Las autoridades mantienen el lugar bajo resguardo para la continuación de las investigaciones.

Asimismo, podrían estar involucrados en otros hechos de alto impacto ocurridos en las últimas semanas en Monterrey.

Trascendió que estos sujetos podrían ser los mismos que ese mismo día, plagiaron a un guardia de seguridad y lo amarraron con cinta a una luminaria en el Mesón Estrella.