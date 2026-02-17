Cae banda dedicada a robo de tiendas de conveniencia en Monterrey

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes

Tres jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente integraran una banda dedicada al robo de tiendas de conveniencia en distintos puntos de la ciudad.

La detención se realizó durante la noche del domingo en el cruce de las calles Federico Rendón y Miguel C. Abasta, en la colonia Santa Fe, tras un reporte emitido por el sistema de videovigilancia C4 y es que los tres viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet Cavalier, el cual había sido previamente relacionado con diversos robos a tiendas de conveniencia.

Los detenidos fueron investigados como Juan Miguel “L”, de 31 años, Osmar Alejandro “R”, de 23, y Jean Carlo “R” de 19.

Los oficiales le dieron alcance a los sospechosos tras una persecución y durante la inspección preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias 20 envoltorios con una sustancia con las características del cristal, así como seis bolsas con hierba verde, similar a la marihuana.

Ante el hallazgo los jóvenes fueron detenidos por delitos contra la salud, pero además por su vinculación a una serie de robos a tiendas de conveniencias, el más reciente registrado el pasado 8 de febrero en el cruce de las avenidas Rodrigo Gómez y Alfonso Reyes, en la colonia Central.

En ese robo, los presuntos habrían amagado a los empleados para apoderarse de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo y posteriormente huir a bordo del vehículo ahora asegurado.

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.