Cae banda de ladrones tras robar cajas fuertes en Monterrey

Seis hombres y una mujer que circulaban a bordo de un carro y una motocicleta, fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, luego que presuntamente robaran un par de cajas fuertes de una casa habitación, en el centro de la ciudad.

Los presuntos fueron identificados como Jahir Salomón R., 42 años; Alejando O.; de 44; Rogelio F., de 35; Julio César V., de 53; Wilfredo Ch., de 43; Francisco Javier R., de 19 y Ludivina G., de 66 años de edad, quienes fueron detenidos en Santos Degollado e Isaac Garza, a las 03:10 horas.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia, cuando una mujer les pide ayuda y señala a varias personas, las cuales se encontraban introduciendo cosas a un domicilio.

Ante esto, se entrevistan con la afectada de 42 años de edad, quien refiere que momentos antes llegó a su domicilio, el cual se encuentra en la calle 15 de Mayo y observa a varias personas sustrayendo cosas, mismas que subieron a un vehículo Nissan Versa en color gris y placas de circulación SCG-268-B, siendo además captados a través del monitoreo del C4.

Minutos después lo abordan cuatro masculinos y una mujer, mientras que dos hombres se suben a una motocicleta Honda en color negro con placa 22SDW4 y se retiran del lugar.

Posteriormente llega una unidad de policía y en ese momento los hombres Caese encontraban bajando las pertenencias, por lo que al ver la patrulla los presuntos intentan huir, logrando su detención en las calles Santos Degollado e Isaac Garza.

Así mismo, al revisarlos traían en una bolsa de plástico la cantidad de 18 mil 300 pesos en efectivo.

Cabe mencionar que desde el exterior del domicilio donde se realiza la detención, se observó al interior una caja fuerte en color gris, así mismo se localiza el carro y la motocicleta, las cuales abordaron al momento de realizar el robo.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

Las siete personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.