Cae automovilista en registro abierto en Monterrey

Vecinos y trabajadores de la zona denunciaron que delincuentes roban las tapas de los registros para venderlas como chatarra.

Un automovilista cayó en un registro abierto al conducir por la avenida Guerrero en su cruce con la calle Sánchez Ascona, en la colonia Del Norte, en Monterrey.

Por fortuna, el conductor no resultó lesionado, pero su vehículo, un Versa blanco, sí quedó averiado.

La llanta delantera del lado del conductor cayó en la cavidad que tiene cierta profundidad y ahí se quedó atorada.

Y ya no pudo salir, por más esfuerzos o maniobras que hizo.

Un agente de tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey llegó a darle el auxilio.

El oficial confirmó que se trató de un registro que estaba sin tapa.

Y levantó el parte informativo a solicitud del automovilista, para los trámites o gestiones que se requieran ante la autoridad municipal y/o la compañía aseguradora.

La autoridad colocó conos preventivos en la carpeta asfáltica para advertir a los demás del peligro.

Luego, llegó una unidad de Auxilio Vial de la corporación regia y lograron sacar de la cavidad esa parte del automóvil.

Algunos trabajadores de la zona aseguraron que en la zona rondan malvivientes que se roban las tapas para venderlas como chatarra en los negocios denominados “pa’l kilo”.