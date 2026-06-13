Cae asaltante in fraganti en plaza comercial de Guadalupe

La rápida respuesta de los oficiales permitió sorprender al sospechoso, evitando que lograra escapar con el producto del robo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La activación de la alarma de un negocio alertó a las autoridades sobre un robo en proceso dentro de la empresa de seguridad privada ROLSA, ubicada en Plaza Platino, sobre el Boulevard Acapulco, en la colonia Arboledas de Acapulco, en Guadalupe.

Tras una rápida movilización, policías municipales sorprendieron al presunto responsable dentro de las instalaciones y lograron detenerlo en flagrancia.

El hombre fue identificado como Adrián, de 36 años de edad. De acuerdo con información de las autoridades, el detenido cuenta con antecedentes relacionados con hechos delictivos.

Entre ellos destaca una detención realizada el 16 de octubre de 2025, derivada de una investigación por un robo cometido en un estudio de tatuajes de la misma zona comercial, donde además le fueron asegurados narcóticos, un arma de aire, cartuchos y diversa mercancía presuntamente vinculada a actividades ilícitas.

En esta ocasión, los oficiales lograron recuperar diversos objetos que presuntamente habían sido sustraídos momentos antes del negocio, entre ellos cinco toletes de seguridad y dos cámaras de videovigilancia.

Las líneas de investigación apuntan a que el detenido podría estar relacionado con una banda dedicada a robos en plazas comerciales. Autoridades señalaron que el pasado 5 de junio fueron capturados dos presuntos cómplices durante el saqueo de negocios en el mismo complejo comercial, mientras que un tercer participante logró escapar.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.