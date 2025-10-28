Cae asaltante enmascarado con bolsa de plástico en Monterrey

El detenido identificado como Jaime Alberto C., de 37 años de edad, también es identificado por otros tres hurtos en el mismo negocio.

Un hombre que asaltaba en tiendas de conveniencia de una forma muy peculiar para evitar ser identificado fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey.

El sospechoso fue detenido en la colonia Antonio I, Villarreal, minutos después de que presuntamente asaltó una tienda de conveniencia en donde amagó a los empleados con un cuchillo y robar 430 pesos en efectivo.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando el empleado de una tienda les pidió ayuda y les señaló a un hombre que iba corriendo, como la persona que acababa de asaltar en el mencionado comercio.

De inmediato los policías persiguen al presunto logrando atraparlo y al inspeccionarlo, le encontraron 430 pesos en efectivo, que se había apoderado de dicho negocio.

La captura de Jaime Alberto C., de 37 años de edad, se registró a las 22:15 horas de este domingo en el cruce de las calles Ejército Constitucionalista y Plan de Guadalupe, en la mencionada zona.

La víctima relató que eran varias veces que el hombre los asaltaba, entrando al negocio con una bolsa de plástico en la cabeza, misma con la que se cubría la cara y portando cuchillo en mano, les quitaba el dinero para después huir.

Durante las investigaciones, se informó que Jaime Alberto C. es la misma persona que los días 4, 14 y 15 de octubre, robó en esa misma sucursal, utilizando el arma blanca, así como una bolsa de plástico negra o amarilla.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.