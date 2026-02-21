Cae asaltante en flagrancia tras robo con violencia en Guadalupe

De acuerdo con la victima, el presunto responsable lo habría amenazado con un arma blanca para cometer el robo y posteriormente emprendió la huida.

Un hombre fue detenido en flagrancia luego de presuntamente cometer un asalto con violencia en calles del municipio de Guadalupe, gracias a una intervención inmediata derivada de un reporte emitido al sistema de emergencias.

Los hechos se registraron, en la intersección de la avenida Eloy Cavazos y San Sebastián, en la colonia La Playa, donde los oficiales hicieron contacto con la víctima, un hombre de 37 años, quien señaló que momentos antes había sido despojado de 420 pesos en efectivo y un teléfono celular con un valor aproximado de 3 mil pesos.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el presunto responsable lo habría amenazado con un arma blanca para cometer el robo y posteriormente emprendió la huida.

Con las características proporcionadas, los policías desplegaron un operativo de búsqueda en el perímetro y lograron ubicar a un hombre corriendo metros más adelante sobre la misma avenida.

Al darle alcance, los elementos realizaron la detención y durante una inspección precautoria le localizaron los objetos reportados como robados, así como un arma blanca. El detenido fue identificado como Rogelio, de 42 años.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal.