Cae árbol sobre auto en fraccionamiento Joyas de Anáhuac

El vehículo presentó daños considerables, principalmente en el vidrio trasero, además de afectaciones estructurales en la carrocería

Un árbol de gran tamaño cayó sobre un automóvil compacto color rojo, provocando severos daños en la carrocería, en hechos registrados en la avenida Los Pinos, en el cruce con las calles Vía Caserta y Vía Eboli, dentro del Fraccionamiento Residencial Joyas de Anáhuac, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con los reportes, el vehículo afectado es un Volkswagen tipo Vento, con placas RCY-464-C, el cual presentó daños considerables, principalmente en el vidrio trasero, además de afectaciones estructurales en la carrocería.

Vecinos del sector señalaron que la antigüedad y deterioro del árbol habrían provocado su caída, por lo que previamente ya había sido reportado ante las autoridades.

Tras el incidente, los habitantes hicieron un nuevo llamado al municipio de Escobedo para que el árbol sea retirado y se eviten mayores riesgos o daños a otros vehículos y peatones.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. El propietario del automóvil afectado indicó que el seguro evaluará los daños, mientras se determina quién se hará responsable por las afectaciones ocasionadas.