Cae a barranco familia de Monterrey en Real de Catorce

Trágico accidente se registró cuando un Jeep cayó a un barranco en Real de Catorce que dejó como saldo a dos personas muertas y cinco más lesionadas, siendo las víctimas de Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de San Luis Potosí, el accidente se dio en la Cuesta de los Arrepentidos, en donde murieron una persona de 58 años y otra menor de seis años, siendo localizada la unidad en el socavón conocido como La Purísima, en donde las primeras investigaciones mencionarían que la unidad se quedó sin frenos.

Las personas heridas serían María del Carmen Coronado Coronado; José Guadalupe Coronado Coronado; María de la Luz Coronado Coronado; Martín Rocha Candelaria; Diana Laura Rocha Coronado y Angélica Medina Coronado.

Fue la presidenta municipal de Real de Catorce, María Guadalupe Carrillo Rodríguez, informó que el accidente ocurrió a la una de la tarde de este lunes, la cual era ocupada por siete personas, quien destacó que, además de la falta de frenos, sería la falta de experiencia en la zona y el sobrepeso lo que ocasionó el incidente.

“Era un vehículo particular que, cuando no conocen la zona se vuelve altamente peligroso y a eso le agregamos el exceso de peso, entonces no hay mucho qué hacer (…) desafortunadamente de las siete personas que viajaban, dos lamentablemente fallecieron, una persona de 58 años y otra de seis”, dijo la alcaldesa.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil de Nuevo León, informó que Angélica Guadalupe Medina de 12 años y José Guadalupe Coronado de 59 fueron trasladados vía terrestre del hospital de Matehuala a la clínica 21 del IMSS en Monterrey.

La menor presenta traumatismo de cráneo severo, fractura de cráneo y un escalpe en cuero cabelludo, por lo que fue trasladada entubada y sedada, con reporte de su estado de salud como estable; el hombre cuenta con fractura expuesta de húmero izquierdo.

